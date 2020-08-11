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  4. Taksim’de dehşet anları! Kavga ettiği kardeşini tinerle yaktı

Taksim’de dehşet anları! Kavga ettiği kardeşini tinerle yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 08:06 | Son Güncelleme

Beyoğlu Taksim’de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen abi, kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma sonrası abi Hüseyin D. elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye vatandaşlar su şişeleri ve demlikle müdahale etti. Cadde üzerinde yatan kardeş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda büyük bölümü yanan Serkan D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan korkunç olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kardeşin bir iş yerinin önüne gelerek oturduğu daha sonra da abinin elinde bir şişe ile gelerek kardeşini yaktığı görülüyor. Alevler içerisinde kalan Serkan D. can havliyle etrafa kaçmaya başlıyor. Daha sonra vatandaşlar su şişeleri ve çaydanlıklarla yanan adamı söndürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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