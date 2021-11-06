HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim'de dehşet! Bar kapısında kurşun yağdırdı

Taksim'de dehşet! Bar kapısında kurşun yağdırdı

06.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de bir bara girmek isteyen şahıs, içeriye alınmayınca tabancasıyla geri gelip 2 kişiyi dizlerinden vurarak yaraladı. Saldırı anları kameralara yansırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan saldırgan ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Taksim'de dehşet! Bar kapısında kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir şahıs sokak üzerindeki bara girmek istedi. İçeriye alınmayan şahıs tartışmalı şekilde mekandan ayrıldı. Bir süre sonra tabancasını alıp geri gelen şahıs, silahını çekerek Ali B. ve yabancı uyruklu Sial K.’yı dizlerinden vurdu. Olayın ardından saldırgan koşarak kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AW459760_02

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayın ardından içeridekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AW459760_03

SALDIRGAN SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST

Öte yandan saldırıyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanları toplayarak delil torbasına koyarak incelemek üzere emniyete götürdü. Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri saldırgan Emrah A. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Emrah A. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izledilerVali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izlediler
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdiGörülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

O geceden sonra ilk... 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

O geceden sonra ilk... 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'akaryakıt' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'akaryakıt' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.