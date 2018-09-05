Taksim'de dehşet! Sokak ortasından kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 23 Temmuz 2018'de meydana gelen olay şöyle oldu:

Bir markette kasiyer olarak çalışan D.Ç., olay günü saat 22.00'da evine gitmek için işten çıktı. Evine doğru yürüyen D.Ç.'nin arkasından gelen C.K. kadının bir eliyle ağzını kapattı, diğer eliyle de kadının vücudunun çeşitli yerlerine dokunmaya başladı. Cinsel saldırının ardından D.Ç. yere düştü. C.K. kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştığı sırada D.Ç. direnerek bağırdı ve çevreden yardım istedi. Vatandaşların geldiğini gören C.K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık şüpheli C.K. hakkında "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık C.K. ve mağdur- müşteki D.Ç. katıldı. Savunmasında suçlamaları reddeden C.K., iddia edildiği gibi Piyalepaşa Caddesi üzerinde müştekinin ağzını kapatmadığını, cinsel saldırıda da bulunmadığını öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.