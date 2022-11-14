Taksim'de dükkanı bulunan MasterChef Burcu Önal isyan etti! ''Bu kabusun içinde...''

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile ünlenen Burcu Önal, dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı esnasında, Taksim Tarlabaşı'ndaki restoranındaydı. Bombanın patladığı mekana çok yakın olduğunu söyleyen Önal, takipçilerine içini döktü.

Burcu Önal, ''Ben ve ailem iyiyiz ve yaşadığımız bu kabusun içinde buna sevinemiyoruz. Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık. Gerçekten bunu yapan insanlığa lanet olsun! Bunu Beyoğlu'ndaki ilk yaşayışımız değil, sonu da değil.'' dedi.

Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal, 12 yıl Uzak Doğu'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek MasterChef yarışmasına katılmıştı. MasterChef'in iddialı isimleri arasında yer alan Burcu Önal, uzun yıllardır Taksim Tarlabaşı'nda Uzak Doğu restoranı işletiyor.

Taksim'de PKK Terör Örgütü'nün üstlendiği bombalı saldırı sonrası, Türkiye yasa boğuldu. Birçok ünlü isim, Instagram hesabından siyah ekran paylaştı.



