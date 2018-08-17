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Taksim'de genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar…

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Taksim’de apartmana giren 2 kadını sürükleyerek çantalarını çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin güven timleri tarafından yakalanma anı kameralara yansıdı.

Taksim’in ara sokaklarında taksiden inen 2 kadını sürükleyerek çantalarını kapkaç yapan şüpheliler, güven timlerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Şahısların kaçmaya çalışırken yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Turan Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay 3 şahıs, taksiden inerek apartmana giren 2 kadının çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın ise kapkaççılar tarafından birkaç metre sürüklendi. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen güven timleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada geçtiğimiz 8 Ağustos’ta aynı şüpheliler saat 06.00 sıralarında aynı cadde üzerinde erkek bir vatandaşa saldırarak üstündekileri gasp etmek istedi. Vatandaşın direnmesi üzerine şahıslar bir şey alamayarak kaçtı.

GÜVEN TİMLERİ ZANLILARI YAKALADI

Olayın ardından vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan güven timleri, motorize yunus ekiplerinin uygulama yaptığı yerde eşkalleri ve kimlikleri belirlenen H.Ş. ve M.A.’yı gördü. Şahısların kaçmaya başlamasının ardından polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada şahıslar kıskıvrak yakalandı.. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahısların sorgulanmak üzere büroya getirilmesinin ardından kendilerini ziyarete gelen Y.A. da olaya karışan 3’üncü şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim kadın hırsız kapkaç

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
hem yakalıyorsun mahkeme serbest bırakmış ne işe yaradı şimdi boş iş.
bu nasıl bır adalet adlı kontrol ne ya buna sıl savcı bu nasıl bır kanun boyle iş mi olur yakaladın delıller sabıt ise tutklayın gıtsın versın cezasını mahkemeler atın ıcerı piçleri bugun ufak hırsızlık yarın buyuk vakaları n onunu acar hırsızlık yaralama olume sebebıyet cinayet peş peşe
allah belasını versin böyle adaletin ve buna çanak tutan kişilerin. serbest bırakıldı ne ya. illa millet kendi adaletini mi sağlıyacak. ülkenin durumuna bak. yazıklar olsun.
serbest bırakıldı ne demek ya. polisler yakalamış getirmiş adliyeye ve adli kontrolle serbest bırakılmış. Polislerin çabasına yazık. İyi çalamımışsın git birazdaha çal demiş. milyar dolarları çalanların ödüllendirldiği ülkeden daha ne bekliyosun. lanet olsun hiçbişeye güvenim kalmadı şu ülkede.
Bir dahada polis bakmıyor yakalamıyor diye hiç kimse dert yanmasın polisin daha önemli işleri var
"adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)".......... :))))))))) serbest bırakan hakime ya da hakimlere edilen küfürleri okudukca bir hoş oluyor, rahatlıyor insan. Yoksa sinirden kafayı sıyırıcaz.
Hani polise 3600 yalancı yavşak hırsızlar. Kendi adamlarını I danışman yapıp 7000 den emekli edin. Allaha havalediyorum tüm hırsızları.
Bu nasıl adalet anlamadım. Hani kapkaç cezası arttırılmıştı? Adli kontrol şartı ile serbest kalan rahat mı duracak? Yine vatandaşın canını yakmaya devam edecek.
BUNLARA ESKİSİ GİBİ KARAKOLDAKİ AYNAYI GÖSTERİN
bu ne biçim yargı sistemi ya... bu köpekleri serbest bırakırsan , bunlar gibi it kopuğa cesaret vermiş olursunuz..illa ki kan akması , birilerinin ölmesi mi lazım..
adli kontrol şartıyla bırakılmak nedir kardeşim...biz mi ceza verelim yargı???
kaçmaya çalışırken yakalanma anı diyorda ben camerada hırsızın yakalandığını göremiyorum...
Nerede yakalanma anı?
ya yeter artık adam basbayağı kapkaç yapmış niye saliveroyprsun adalet
Ne yapalım cebimize silah alıp çantamızı çalmak isteyenleri öldürelim mi? Yani adalet sistemi ceza vermediğine göre malımızı korumanın tek yolu bu.
Mahkemenin bu yaptığı,vatandaşı hiçe saymak değil mi?Aynı şeyi tekrar yapsınlar diye adamları serbest bırakıyorsun.Resmen adamlara ödül vermişler.İşte Türk adaleti.
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