Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. 22 yaşındaki S.G.’nin iddiasına göre, meydanda iki arkadaşını beklediği esnada Gürcistan uyruklu Arkad S. (45) kendisinin yanına geldi. Genç kıza para karşılığında ilişki teklifinde bulundu. Duydukları üzerine şoke olan S.G. durumu vakit kaybetmeden, o esnada meydanda bulunan polis ekiplerine bildirdi.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri, şahsı kısa sürede yakaladı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şahıs, emniyete götürüldü.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan S.G. ifadesinde, “Ben Taksim Meydanı güvenli bir yer olduğu için arkadaşlarımı burada bekliyordum. Şahıs yanıma geldi ve bana o sözleri söyledi. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA

