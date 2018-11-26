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Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 09:47 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim'de arkadaşını bekleyen 22 yaşındaki genç kız hayatının şokunu yaşadı. Kızın yanına yaklaşan Gürcistan uyruklu Arkad S. (45) para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulundu Neye uğradığını şaşıran kız soluğu polisin yanında aldı.

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. 22 yaşındaki S.G.’nin iddiasına göre, meydanda iki arkadaşını beklediği esnada Gürcistan uyruklu Arkad S. (45) kendisinin yanına geldi. Genç kıza para karşılığında ilişki teklifinde bulundu. Duydukları üzerine şoke olan S.G. durumu vakit kaybetmeden, o esnada meydanda bulunan polis ekiplerine bildirdi.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri, şahsı kısa sürede yakaladı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şahıs, emniyete götürüldü.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan S.G. ifadesinde, “Ben Taksim Meydanı güvenli bir yer olduğu için arkadaşlarımı burada bekliyordum. Şahıs yanıma geldi ve bana o sözleri söyledi. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
ilişki teklifi istanbul Taksim

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