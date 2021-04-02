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  4. Taksim'de hareketli anlar! Birbirlerine girdiler, polis güçlükle ayırdı

Taksim'de hareketli anlar! Birbirlerine girdiler, polis güçlükle ayırdı

02.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda parfüm satan seyyar satıcılar arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin araya girmesi ile son buldu. O anları görüntüleyen gazetecilere saldıranlar karakola götürüldü.

Taksim'de hareketli anlar! Birbirlerine girdiler, polis güçlükle ayırdı

Olay, öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parfüm sattıkları öğrenilen seyyar satıcılar arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, vatandaşlar olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekipleri kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, yaralanan olmadı. Kavga eden satıcılar, daha sonra da kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya başladı. Polis ekipleri müdahalede bulundu, saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DHA

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polis
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