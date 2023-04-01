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Taksim'de hareketli dakikalar! Çığlıklarını duyunca... Çay bardağıyla müdahale ettiler

01.04.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de akılalmaz bir olay meydana geldi, hareketli dakikalar yaşandı. Taksim Meydanı’nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı. Kadın, yaklaşık 50 bin liralık cep telefonunu çalan şahsı çığlık atarak kovalamaya başladı. Şahıs, Talimhane’de kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından çay bardağı fırlatılıp çelme takılarak yakalandı. B Bölge Güven Timleri tarafından gözaltına alınan kapkaççı tutuklandı.

Taksim'de hareketli dakikalar! Çığlıklarını duyunca... Çay bardağıyla müdahale ettiler

Akıllara durgunluk veren olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurda 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Z.C., meydanda yürüdüğü esnada yaklaşık 50 bin lira değerinde olan cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. O esnada kadının karşısından gelen bir şahıs, bu durumu fırsat bilerek ve kadının dalgınlığından yararlanarak telefonunu kapkaç yaptı. Şahıs ardından koşarak kaçarken, kadın ise çığlık atarak onu peşinden kovalamaya başladı. Talimhane’ye giren kapkaççıya, kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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ÇAY BARDAĞI FIRLATIP ÇELME TAKTILAR

Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

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İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri tarafından şahsı yakaladı.

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Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu B.H.Ç.A.’nın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç turist taksim

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