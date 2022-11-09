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Taksim’de Huzur Uygulaması: Silahla tehditten aranan şüpheli yakalandı

09.11.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli gerçekleştirilen “Yeditepe Huzur” uygulaması kapsamında Taksim’de ‘silahla tehdit’ suçundan aranması olan bir şüpheli yakalandı.

Taksim’de Huzur Uygulaması: Silahla tehditten aranan şüpheli yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yıl 41’incisi gerçekleştirilen ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ yapıldı. Uygulama saat 19.00 sırlarında, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.
Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği araçları didik aradı.

SİLAHLI TEHDİTTEN ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada durdurulan otomobilin sürücüsü S.U.’ nun GBT sorgusu yapıldığında ‘silahla tehdit’ suçundan dolayı aranması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan S.U.’nun ehliyetine de bir süre önce alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.U.’nun otomobili polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Otomobil otoparka çekilmek üzere polis ekipleri tarafından bağlandı.
Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. (İHA)

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İstanbul taksim

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