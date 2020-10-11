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Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 07:25 | Son Güncelleme

Taksim’de yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri bıçağını çekerek diğer gruptan bir şahsı yaraladı.

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada taraflardan biri diğer gruptan bir şahsı bacağından bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirilen yaralı çevre hastaneye kaldırıldı.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliyi Taksim Meydanı’nda kıskıvrak yakaladı.

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Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

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(İHA)

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