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  4. Taksim'de İngiliz turiste vatandaşlardan meydan dayağı!

Taksim'de İngiliz turiste vatandaşlardan meydan dayağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda İngiliz uyruklu bir turist, taşkınlık çıkarıp bir motosikletli kuryeye saldırdı. Vatandaşların da dahil olduğu kavgayı olay yerine gelen polisler ayırdı. Turist gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Taksim'de İngiliz turiste vatandaşlardan meydan dayağı!

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İngiliz uyruklu turist bilinmeyen bir nedenle bir motosikletli kuryenin gözüne yumruk attı. Kuryenin gözü kısa sürede şişip morarırken, olayı gören vatandaşlar, turiste tepki gösterdi. Bir süre sonra motosikletli kurye ile turist yeniden kavga etmeye başladı. Kavgada yumruklar havada uçuştu.

VATANDAŞLAR DA DAHİL OLDU

Turistin haksız olduğunu, sabahtan beri meydanda dolaşarak insanları rahatsız ettiğini öne süren vatandaşlar da kavgaya dahil oldu ve turisti yumrukladı.

TURİST GÖZALTINA ALINDI

Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, turist gözaltına alındı. Gözüne aldığı yumrukla neredeyse tek gözü göremeyecek duruma gelen kurye , polise durumu anlattı. Ekip aracına bindirilen turist ise emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
ingiliz turist Taksim Meydanı

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