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  4. Taksim'de isyan ettiren görüntü! Kaldırımlarda yayalara yer kalmadı

Taksim'de isyan ettiren görüntü! Kaldırımlarda yayalara yer kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı ve Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırıma park edilen motosikletler yaya alanlarını işgal ediyor.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydanı ve Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırıma park edilen motosikletler yaya alanlarını işgal ediyor. Ayrıca park halindeki bazı motosikletlerin plakasız olması dikkat çekti.

Her gün binlerce vatandaşın yanı sıra turistlerin de uğrak yeri olan Taksim Meydanı’nda trafiğe kapalı alan ve kaldırımlar adeta motosiklet işgali altında kaldı. Sıraselviler Caddesi üzerinde kaldırımda parklanan motosikletler, nedeniyle bazı vatandaşlar araç yolunda yürümek zorunda kalıyor. Kaldırıma park edilmiş bazı motosikletlerin plakasız olması dikkat çekİyor.

(FOTOĞRAF)

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