Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ve çeşitli meslek gruplarında çalışanların muaf tutulacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul’da polis ekipleri bu bağlamdaki denetimleri sürdürdü. Taksim’de polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde kurulan uygulama noktasında caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve izin belgelerini tek tek inceledi. Kısıtlamaya uyup uyulmadığını denetleyen polis, maske kuralı konusunda da uyarılarda bulundu.

BİR ANDA GAZETECİYE SALDIRDI

Cadde girişindeki kontrollerini sürdüren ekipler, bir kişinin kısıtlamaya rağmen sigara içtiğini gördü. Polis, bu kişiyi yanına çağırarak pasaport kontrolünü yaptıktan sonra, kendisine ceza yazılacağını bildirdi. Kısıtlamayı ihlal eden yabancı turiste ceza yazılırken basın mensupları da o anları kaydetmeye başladı. Ceza yazılan kişinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın, gazetecilerin çekim yaptığını görünce bağırarak onlara engel olmaya çalıştı. Kadın daha sonra bir basın mensubunun üzerine yürüyüp elindeki kamerayı almaya çalışarak kendisini darp etmeye başladı.