HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

27.12.2020 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

Taksim’de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ve çeşitli meslek gruplarında çalışanların muaf tutulacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul’da polis ekipleri bu bağlamdaki denetimleri sürdürdü. Taksim’de polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde kurulan uygulama noktasında caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve izin belgelerini tek tek inceledi. Kısıtlamaya uyup uyulmadığını denetleyen polis, maske kuralı konusunda da uyarılarda bulundu.

BİR ANDA GAZETECİYE SALDIRDI

Cadde girişindeki kontrollerini sürdüren ekipler, bir kişinin kısıtlamaya rağmen sigara içtiğini gördü. Polis, bu kişiyi yanına çağırarak pasaport kontrolünü yaptıktan sonra, kendisine ceza yazılacağını bildirdi. Kısıtlamayı ihlal eden yabancı turiste ceza yazılırken basın mensupları da o anları kaydetmeye başladı. Ceza yazılan kişinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın, gazetecilerin çekim yaptığını görünce bağırarak onlara engel olmaya çalıştı. Kadın daha sonra bir basın mensubunun üzerine yürüyüp elindeki kamerayı almaya çalışarak kendisini darp etmeye başladı.

1

Polis ekiplerinin araya girmesiyle turist kadın, gazetecinin yanından uzaklaştırıldı. Son derece sinirli olduğu görülen kadın uzaklaştırılmasının ardından gazeteciyi hedef alarak bağırmaya devam etti. Basın mensubuna saldıran yabancı kadın ve ailesi cezanın yazılmasının ardından oradan ayrıldı.

2

YASAK DİNLEMEDİLER

Öte yandan, kısıtlamada kendilerine muafiyet tanınan yabancı turistlerin çok büyük bir kısmının Taksim Meydanı ile çevresinde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, tüm uyarılara rağmen sigara içmeye devam ettikleri görüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
MSB duyurdu! PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirildiMSB duyurdu! PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirildi
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Elazığ'da deprem!

Elazığ'da deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depreme ilişkin kritik açıklama

Kandilli'den Elazığ'daki depreme ilişkin kritik açıklama

MSB duyurdu! 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirildi

Gözler 2020 yılının son kabine toplantısına çevrildi! Ek koronavirüs tedbirleri alınacak mı?

Ek koronavirüs tedbirleri alınacak mı?

Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi

Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi

Elazığ’daki deprem anları saniye saniye kamerada

Elazığ’daki deprem anları saniye saniye kamerada

Sosyal medya bunu konuşuyor: Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!

'Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.