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Taksim'de kadın turiste taksi çarptı! Eşi fenalık geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın turiste taksi çarptı. Yaralanan İranlı turist hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken eşinin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İranlı turist Pega Merdane, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki otomobillere aldırış etmeden yolun karşısına geçmek istedi. Caddeye adım atan turiste Dolmabahçe istikametine seyir halinde olan taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İranlı turistin yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

EŞİ FENALIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sırasında olay yerinde bulunmayan ancak daha sonra gelen Pega Merdane’nin kocası, eşinin yerde yattığını görünce fenalık geçirdi.. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen İranlı turist, yaralı eşiyle birlikte ambulansa bindirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı turist Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"ŞÖHRET OLMAK İSTEMİYORUM"

Basın mensuplarının kazanın nasıl olduğunu sorması üzerine taksicinin ‘şöhret olmak istemiyorum’ demesi ise dikkat çekti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim beyoğlu trafik kazası

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