Taksim'de kadınların kavgası! Saç saça başa başa birbirlerine girdiler

İstanbul Taksim Meydanı'nda omuz atma yüzünden iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlardan bir tanesi kaçmaya başladı.

KAÇAN KIZI YAKALADI

Kavga ettiği diğer kız ise arkadaşıyla birlikte kaçan kızın peşinden koşarken, kısa bir süre sonra yakalayıp saçından çekti.

POLİS AYIRDI

Genç kızlardan bir tanesi yere düşerek tekmelerle kendisini korumaya çalıştı. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kızların kavgası bir polisin araya girmesiyle sona erdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Taksim Meydanı'nda genç kızların omuz atma yüzünden çıkan kavgası ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde bir genç kızı iki kız kovalıyor. Ardından genç kızı kızlardan biri yere düşürüyor. Yere düşen genç kız ise tekme atarak kendini kurtarmaya çalışıyor. (İHA)



