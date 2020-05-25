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  4. Taksim’de kısıtlamada sokağa çıkan 2'si kadın 3 turiste ceza!

Taksim’de kısıtlamada sokağa çıkan 2'si kadın 3 turiste ceza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 15:38 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim’de denetleme yapan trafik polisleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan turistlere ceza yazdı.

Taksim’de kısıtlamada sokağa çıkan 2'si kadın 3 turiste ceza!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, emniyet güçlerinin denetlemeleri devam ediyor. Bugün Taksim Meydanı ve çevresinde denetleme yapan trafik polisleri, İstiklal Caddesi’ne yürüyen 3 kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, bu kişilerin yanlarına giderek kimliklerini göstermelerini istedi. Fas uyruklu oldukları öğrenilen 2’si kadın 3 turist, kendilerini uyaran polise sokağa çıkma kısıtlamasından haberdar olmadıklarını söyledi. Turistlerden birinin sokağa maskesiz çıktığı görüldü.

TOPLAM 9 BİN 450 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, uyarıların ardından 3 turiste kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira para cezası kesti. Turistler, yazılan cezanın ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldu.

Kısıtlama boyunca polis ekiplerinin kent genelindeki denetlemelerinin süreceği öğrenildi.

(İHA)

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