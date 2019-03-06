Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç kadın, bir eğlence mekanının merdivenlerinde bulundu. Bir vatandaş tarafından fark edilerek yardım edilen kadının ayakta duramakta dahi güçlük çektiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ve ambulans ekibinin yardımıyla ambulansa götürülen genç kadının, adım atmakta güçlük çektiği anlarda cep telefonu ile birine ulaşmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Alkol komasına giren genç kadın, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Beyoğlu Taksim’de alkol komasına giren yabancı genç kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ayakta duramayan yabancı uyruklu kadın, sağlık ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı alkol alan yabancı uyruklu genç bir kadın, bir eğlence mekanına giden merdivenlerde bulundu.

Bir vatandaş tarafından fark edilen ve yardım edilen kadının ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk gelirken sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu kadın, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı.

Aşırı alkol alan kadının ayakta duramadığı görülürken kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. (İHA)