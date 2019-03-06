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Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan Taksim'de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kıpırdamadan saatlerce merdivenlerde yatan genç kadın vatandaşların uğraşlarına rağmen tepki vermeyince sağlık ekipleri devreye girdi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç kadın, bir eğlence mekanının merdivenlerinde bulundu. Bir vatandaş tarafından fark edilerek yardım edilen kadının ayakta duramakta dahi güçlük çektiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ve ambulans ekibinin yardımıyla ambulansa götürülen genç kadının, adım atmakta güçlük çektiği anlarda cep telefonu ile birine ulaşmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Alkol komasına giren genç kadın, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Beyoğlu Taksim’de alkol komasına giren yabancı genç kadın sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ayakta duramayan yabancı uyruklu kadın, sağlık ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı alkol alan yabancı uyruklu genç bir kadın, bir eğlence mekanına giden merdivenlerde bulundu.
Bir vatandaş tarafından fark edilen ve yardım edilen kadının ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk gelirken sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu kadın, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulansa kaldırıldı.
Aşırı alkol alan kadının ayakta duramadığı görülürken kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. (İHA)
İşte sağlık ekiplerinin genç kadını ambulansa götürmeye çalıştıkları anlarda yaşananlar...
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Anahtar Kelimeler:
Taksim beyoğlu alkol

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