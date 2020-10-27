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Taksim'de maske denetimi! Drone tespit etti polis cezayı kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıldı. Maske takmayanlar polis tarafından uyarılırken yanında maske olmayanlara para cezası kesildi.

Taksim'de maske denetimi! Drone tespit etti polis cezayı kesti

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıtı.

Maske takmayan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Yanında maske bulundurmayan kişilere para cezası kesildi.

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İkisi yabancı uyruklu kadın, üç kişiye işlem yapılırken caza yazılan kişi basın mensubunun "Ceza mı yazıldı" sorusuna "Sana ne" diyerek yoluna devam etti. Polis maske takmayan kişilerin yoluna bu şekilde devam etmesine izin vermedi.

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(DHA)


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