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Taksim'de onu gören herkes seferber oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

Taksim’de ünlü bir kahve zincirinin kapısının üzerinde yaşayan kumru yavrusu yaklaşık iki metre yüksekten yere düştü. Yere düşen yavru için vatandaşlar seferber oldu.

Taksim’de ünlü bir kahve zincirinin kapısının üzerine yuva yapan kumrunun yavrusu yaklaşık iki metre yüksekten yere düştü. Yuvasından düşen kumrunun çaresizliğine dayanamayan vatandaşlar, onu karton bir kahve bardağının içine koydu ve itfaiye ekibi gelene kadar üşümemesi için büyük çaba sarf etti.

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Ekibin kahve dükkanının önüne gelmesiyle, yavru kumru itfaiye erine teslim edildi. Kumruyu alan itfaiye eri, merdiven yardımıyla yavru kumruyu tekrar yuvasına bıraktı.

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Yavrunun sağ salim yuvasına kavuştuğunu gören vatandaşlar, itfaiye erine teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Kumru

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