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  4. Taksim'de ortalık karıştı! Eylemciler polise biber gazı sıkıp, boya fırlattı

Taksim'de ortalık karıştı! Eylemciler polise biber gazı sıkıp, boya fırlattı

25.11.2024 23:48
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, izinsiz olarak Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara polis müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı. O anlar dikkatlerden kaçmadı.

Taksim'de ortalık karıştı! Eylemciler polise biber gazı sıkıp, boya fırlattı

İstanbul Valiliği'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.

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POLİS UYARILARI DİKKATE ALAMAYAN GRUBU GÖZALTINA ALDI

Bu kapsamda saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi'nden Taksim Tünel Meydanına çıkmak isteyen grubu durduran polis, uyarıları dikkate almayarak yürüyüşe devam etmek isteyen grubu gözaltına aldı.

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EYLEMCİLER POLİSE BİBER GAZI SIKARAK BOYA FIRLATTI

Çevik Kuvvet polisi Karaköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir başka gruba izin vermedi. Polis tarafından etrafı çevrilen gruptaki bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı. O anlar kameralara yansırken göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

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GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bu grubun ardından Karaköy Meydanı'nda toplanan bir diğer grupta polis tarafından yapılan uyarıları sonucu dağıtıldı. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis midibüsleriyle emniyete götürüldü.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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