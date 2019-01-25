Taksim'de ortalık karıştı! Kavgayı gören turistler ne yapacağını şaşırdı

Taksim Meydanı’nda sabah saatlerinde dönerciler ve vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Hızını alamayan bir kişi sopayla karşı tarafa saldırdı. Bunu gören Taksim Meydanı’nda görevli sivil polis memurları araya girerek kavgayı sonlandırdı.
Kavgaya karışan kişileri ise yine sivil memurlar sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (İHA)
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