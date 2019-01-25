HABER

Taksim'de ortalık karıştı! Kavgayı gören turistler ne yapacağını şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul, Taksim Meydanı’nda bulunan dönercilerle bir vatandaş arasında kavga çıktı. Turistlerin meraklı bakışlarla izlediği kavgada yumruklar havada uçuştu. Hızını alamayan bir kişi karşı tarafa sopayla saldırdı.

Taksim'de ortalık karıştı! Kavgayı gören turistler ne yapacağını şaşırdı

Taksim Meydanı’nda sabah saatlerinde dönerciler ve vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Hızını alamayan bir kişi sopayla karşı tarafa saldırdı. Bunu gören Taksim Meydanı’nda görevli sivil polis memurları araya girerek kavgayı sonlandırdı.

Kavgaya karışan kişileri ise yine sivil memurlar sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (İHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!
Bir de yaptıklarını yayınladılar! Bu görüntülere tepki yağıyorBir de yaptıklarını yayınladılar! Bu görüntülere tepki yağıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim kavga Yumruk dönerci polis

En Çok Okunan Haberler

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden kritik uyarı! Saat verdi

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden kritik uyarı! Saat verdi

Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

Antalya Kemer'de hortum dehşeti! Buse Acar'dan haber yok

Binali Yıldırım'dan yerel seçim anketi sonucu çıkışı!

Binali Yıldırım'dan yerel seçim anketi sonucu çıkışı!

Venezuela karıştı: 26 kişi öldü, 268 kişi gözaltında iddiası

Venezuela karıştı: 26 kişi öldü, 268 kişi gözaltında iddiası

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni karar...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! İşte yeni karar...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim...

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim...

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türistler ne yapsın, acınacak halimize gülüp geçmekten başka.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilimizde tesadüfen bulundu

O ilimizde tesadüfen bulundu

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!

Kaleiçi surlarında 'macerasever' gezintisi! Sosyal medya ayağa kalktı

Bir de yaptıklarını yayınladılar! Bu görüntülere tepki yağıyor

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda tanker kuyruğu

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda tanker kuyruğu

Sevgilisinin annesini öldüren adamdan şok savunma!

Sevgilisinin annesini öldüren adamdan şok savunma!

Kadir Özkaya adaylıktan çekildi! AYM başkanı seçiminde son dakika haber

Kadir Özkaya adaylıktan çekildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.