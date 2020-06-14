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Taksim’de otobüs şoförü ile yolcu arasında kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2020 12:31 | Son Güncelleme

Taksim’de belediye otobüsü şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada şoför yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü hastaneye kaldırdı.

Taksim’de otobüs şoförü ile yolcu arasında kavga

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim Tünel otobüs durağı önünde bir belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolcuların iddiasına göre, otobüse annesinin kartıyla binmek isteyen bir kişi ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Şoförün, yolcuyu bu şekilde otobüse alamayacağını söylemesi üzerine tartışma büyüdü ve ikili birbirine girdi. Yolcu ile şoför arasındaki kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Yolcu annesiyle birlikte otobüsten ayrılırken, şoförün darp edildiği ve yüzünde morluklar olduğu görüldü. Diğer yolcuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otobüsün yanına gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Şoför, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“ANNESİNİN KARTIYLA BİNMEK İSTEDİ Mİ TAM BİLMİYORUM”

Olayın yaşandığı esnada otobüste olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Ben otobüsün arka tarafında yolcuydum, kavga çıktıktan sonra gördüm. Arbede çıktığını görünce ayırmak için dışarı çıktım. Şoför başına ve yüzüne birkaç darbe aldı. Diğer yolcu da merdivenlerden yukarı çıkıp gitti. Annesiyle birlikteydi. 70-80 yaşlarında bir annesi vardı. Görüntü itibarıyla düzgün insanlardı. Sorun onlardan kaynaklıydı sanırım. Herhalde yolcu annesinin kartıyla onu bindirmeye çalışıyordu. Aynı kartla kendisi de binmek istedi mi bilmiyorum. Şoförün anlatmasına göre, o geri inmiş, sen o kartı kullanamazsın deyince böyle bir şey olmuş. Tam olarak ne olduğunu ben de anlamadım” dedi.

İHA

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