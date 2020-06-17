Taksim'de pes dedirten manzara! Uyarılara rağmen umursamadılar

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) pandemisine karşı normalleşme adımları atılırken, vatandaşların rehavete kapıldıkları görüldü. Pandemi döneminde bir çok kez gündeme gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşların yine maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların rahatlıkları ise pes dedirtti. Bazı vatandaşların hiç maske takmadığı fark edilirken bazıları ise maskelerini kollarına takarak dolaştı. 2’nci dalga korkusunun yaşandığı günlerde vatandaşların sorumsuz davranışları akıllara durgunluk getirdi. (İHA)

