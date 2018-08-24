Taksim’de silahlı sesleri!

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir işyerinde 1’isi Suriye uyruklu 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavga sokağa taşınca bir grup diğerine sopalarla saldırmaya başladı. Diğer grubunda saldırıya silahla karşılık vermesi üzerine olayı ayırmaya çalışan büfeci Harun Yılmaz bacağından yaralandı.
Olayın ardından kavgaya karışan gruplar hızla koşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yılmaz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ZANLILAR KISKIVRAK YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri de, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olayda kullanılan tabancanın ve kovan olay yerinde olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından tabanca ve kovan delil torbasına konuldu. Öte yandan olayın hemen ardından kaçan 4 zanlı Turan Caddesi üzerinde Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Çevredeki bir vatandaş, “Kavga çıktı, gürültünün ardından silah seslerini duyduk. Bir kişi yaralanmış” dedi.
İHA
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