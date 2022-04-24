Taksim'de taciz iddiası! İki kadının fotoğraflarını çekince vatandaşlardan feci dayak yedi

İstanbul Beyoğlu’nda dün saat 18.30 sıralarında, Hamza K. adlı şahsın sokakta yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip ettiği ve daha sonra kadınların yanına yaklaşarak sözlü taciz ettiği iddia edildi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEYE ÇALIŞTI

İddiaya göre Hamza K., kadınlar tepki gösterince bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

Derya B., Hamza K.’nın izinsizce fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almaya çalıştı.

KADINLARI İTEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine Hamza K., kadınlarını iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, toplanarak kaçmaya çalışan şahsı yakaladı.

SOKAKTA DAYAK YEDİ

Vatandaşlar tarafından dövülen Hamza K. ardından polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hamza K.’yı gözaltına aldı.

Şahsın sözlü ifadesinde, kadınların birinden hoşlandığını ve tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği belirtildi.

Öte yandan, kadınlar Hamza K.’dan şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı.

(İHA)

