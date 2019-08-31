Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

İstanbul Turizm Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim'de taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. İnönü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, taksileri durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti.

BAZILARI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan taksicilere ilgili maddelerden idari para cezası kesildi. Uygulamaya devam eden polis, bazı taksi sürücülerinin araçlarını çalışma ruhsatının eksik olması nedeniyle trafikten men etti. Trafikten men edilen araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.