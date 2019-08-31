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Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

Taksim'de turizm ve trafik polisi tarafından taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Belgeleri eksik olan taksicilere idari para cezası kesilirken, bazı taksiler ise trafikten men edildi.

İstanbul Turizm Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim'de taksicilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. İnönü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, taksileri durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti.

BAZILARI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde belgesi eksik olan taksicilere ilgili maddelerden idari para cezası kesildi. Uygulamaya devam eden polis, bazı taksi sürücülerinin araçlarını çalışma ruhsatının eksik olması nedeniyle trafikten men etti. Trafikten men edilen araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

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Taksi Taksim

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