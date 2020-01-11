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  4. Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da Kurtuluş’tan taksiye binerek Taksim Cumhuriyet Alt Geçiti’nde inen Romanyalı kadın turist, 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Alt Geçiti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş’tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim’e geldiğince araçtan indi.

Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. Duruma sinirlenen taksici de kadına tekme attı. Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen taraflar arasında çıkan arbede bir süre daha devam etti. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından kadınlar meydandaki polis noktasına götürüldü.

Olay hakkında konuşan taksici, “15 lira paramı vermiyor. Taksi parasını vermiyor, 15 lira tuttu taksimetrede yazıyor. Polisler sağ olsun yardım ettiler, paramı aldım. Kurtuluştan getiriyordum, taksi paramı vermediler, yabancı uyruklular Romanlıymış” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim istanbul kurtuluş kavga

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