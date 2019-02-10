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Taksim'de yeni AKM'nin temeli atılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 13:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de AKM'nin temel atma töreninde konuşuyor.

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz.

Göz dolduran bu eserin şehrimizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da geliştireceğini düşünüyorum. Tarih, medeniyet ve kültür başkenti İstanbul'umuzun şanına yakışır muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayacağız.

AKM'nin yerine AVM, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi, olmadık yalanlara başvurdular. Aynısını Harbiye Kongre Merkezi'nin yaparken de yaptılar. Tiyatroyu ortadan kaldıracağımızı söylediler. Ne oldu? Biz orada daha büyük bir tiyatro salonu yaptık. İşleri güçleri hep engellemek, aynısıydı. Daha ferah bir binaya karşı çıkanlar bağnazlık ile hareket ettiler. Bu sözde sanatseverlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Güya AKM hassasiyeti ile hareket edenler Gezi'de demokrasimize saldırmanın aracı haline getirdiler. Burada yaşadık bunları, İstiklal'de yaşadık, bu meydanda yaşadık. AKM'nin tüm cephesinde yaşadık. Oraya her türlü teröristlerin resimlerini astılar.

Biz ne Gezi vandallığı döneminde ne de sonrasında bunların tehditlerine boyun eğmedik, bu topraklarla tüm bağlarını koparmış sokak teröristlerine rağmen bir eser kazandırmak için yolumuza devam ettik.

Defalarca ben bunun animasyonunu izledim, geldiler anlattılar dinledik ve bugünlere hazırlandık. Şimdi de yüklenici firma ile kararlı bir şekilde 2 yılda burayı bitireceğiz. Bina sadece bir kültür merkezi değildir. Aynı zamanda milli iradeye kasteden, vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır.

İstanbul bu projede kendini adeta millet kıraathanesi ile, restoranı ile bulacak. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi milletin değerleri ile insanımızın tarihi ve kültürü ile kavgalı Jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. Ülkemiz ne zaman prangalarını kırmaya çalışsa karşılarında daima bu zihniyeti buldu.

mn

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Taksim Atatürk Kültür Merkezi

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