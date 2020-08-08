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  4. Taksim'de yerde uyuyan evsiz kadın ve köpek dikkat çekti

Taksim'de yerde uyuyan evsiz kadın ve köpek dikkat çekti

İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda uyuyan evsiz kadının yanında sırtüstü yatarak ilginç halde uyuyan sokak köpeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

Uzun yıllardır Taksim Meydanı'nda olan evsiz bir kadın çevresindeki sokak köpekleri ile dikkat çekiyor. Adeta kendini sokak köpeklerine adayan kadın köpeklerin beslenme ve bakımları ile ilgileniyor. Çevredeki köpekleri besledikten sonra yorgun düşen ve kaldırımda uyuyan kadını yıllardır beslediği bir sokak köpeği yalnız bırakmadı. Kaldırımda uyuyan kadının yanına yatarak uyuyan ve adeta sadakat gösteren sokak köpeği vatandaşların ilgisini çekti. Köpeğin ilginç şekilde sırtüstü yattığını gören kişiler cep telefonları ile fotoğraf çekti.

(DHA)

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