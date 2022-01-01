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  4. Taksim'de yılbaşı kutlayanlara "Ey Müslüman kardeşim" yazılı bildiri dağıttılar

Taksim'de yılbaşı kutlayanlara "Ey Müslüman kardeşim" yazılı bildiri dağıttılar

01.01.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'nda "Tebliğciler" olarak bilinen bir grup, yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı.

Taksim'de yılbaşı kutlayanlara "Ey Müslüman kardeşim" yazılı bildiri dağıttılar

Taksim Meydanı'nda "Tebliğciler" olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı.

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"BÖYLE OLMAMASI GEREK"

Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Çok kalabalık. Müslümanların böyle olmaması gerek. Bizim kendi bayramımız bize yeter. İslam alemi kan ağlarken oynamanın anlamı yok. Eğleneceğiz ama İslam çerçevesinde eğlenmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. 2 sene önce de buradaydık. Şu an genelde yabancılar var. Bu ebedi hayatta cennet var. Allah'ın dediği gibi yaşamak lazım" dedi. (DHA)

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