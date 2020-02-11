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Taksim'de yükseliyor! İşte yeni Atatürk Kültür Merkezi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Temeli 2019 yılında atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi yükselmeye başladı. Eski binaya uygun olarak yeniden hayata geçirilen porjeyi Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi. Yeni projeye göre binada 2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu bulunuyor.Sergi salonu, kütüphane, kafeterya ve restoranların da bulunduğu AKM'nin 885 araçlık otoparkı da mevcut.

Taksim'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü inşaat sahasında sanatçıların performanslarını sergileneceği opera salonu ortaya çıktı. Taksim’i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

Opera salonu artık belli oluyor

Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binasının yıkılmasının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Sanatçıların performanslarını sergileyecekleri 2500 kişi kapasiteli opera salonunda sahne ve seyircilerin oturacağı bölümler ortaya çıkmaya başladı. Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü. Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere yansıdı.

İLK DEFA 1969 YILINDA AÇILMIŞTI

İLK DEFA 1969 YILINDA AÇILMIŞTI
Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılmıştı. O zamanlar dünyanın en büyük 4.Sanat merkezi olan bina, 1970 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.

YIKILDI YENİDEN YAPILIYOR

YIKILDI YENİDEN YAPILIYOR
2008 yılından itibaren kullanılmayan bina 2018 yılında yeniden projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, yenisinin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesinde 2 bin 500 kişilik opera salonu, ayrıca 800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane, kafeterya ve restoranlar ve 885 araçlık otopark bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Taksim opera salonu

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