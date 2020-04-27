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Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya atıldığı görüldü. Çok sayıda polis anıt çevresinde inceleme başlattı. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, anıta isminin baş harflerini yazan yüzde 50 zihinsel engelli bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya!

İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya atıldığı görüldü.

Polis anıtın çevresinde inceleme başlattı.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Beyoğlu Kaymakamlığından saldırıya ilişkin olarak, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde Taksim Anıtı'na sprey boya ile isminin baş harfini yazan şüpheli M.B. isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştır. Yapılan araştırmadan şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

KISITLAMANIN ARDINDAN MEYDANA ÇIKTILAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.

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Taksim Cumhuriyet Anıtı kırımız boya

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