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Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim’deki 25 Kasım yürüyüşüne polis engel oldu. Polis Tünel meydanında toplanan kadınlara biber gazı sıktı. Kadınların oturma eylemi sürüyor.

Kadın Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Saat 17.00'da başlayan eylemde, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis yürüyüşe izin vermedi. Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla müdahalede bulundu.

Ardından gaz tabancasıyla biber gazı sıktı. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti.

Grubun oturma eylemi sürüyor.

(DHA)

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