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Taksim'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Bombacı olduğunu bilmiyordum'

13.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de meydana gelen bombalı patlamanın firari şüphelisi Bilal Hassan’ı Bulgaristan’a kaçıran Hazni Gölge’nin (44) ifadesi ortaya çıktı. Gölge'nin ifadesinde, "Ben bombacı olduğunu bilmiyordum. Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu anladım" dediği öğrenildi. Öte yandan, Gölge’yle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir terör örgütü bağlantısı tespit edilemedi. İşte detaylar...

Taksim'deki terör saldırısı sanığı Hazni Gölge'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Bombacı olduğunu bilmiyordum'

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da meydana gelen bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesinde konakladığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, 10 Aralık’ta saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Buradan İstanbul’a getirilen Gölge, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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ÖRGÜT BAĞLANTISI ÇIKMADI

Gölge’yle ilgili yapılan incelemelerde herhangi bir terör örgütü bağlantısı tespit edilemezken, şüphelinin Hassan'ı 20 kişilik bir grupla birlikte 7 bin 500 lira Bulgaristan’a kaçırdığı öğrenildi. Hassan’ın buradan da Romanya’ya kaçtığı iddia edildi.

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'BOMBACI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Şüphelinin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gölge’nin ifadesinde, "Bilal Hassan’ı bana Hüseyin Güneş getirdi. 20 kişilik bir grupla beraber yurt dışına kaçırmamı istedi. Ben de kişi başı 7 bin 500 liraya grubu kaçırmayı kabul ettim. Ben Bilal Hassan’ın içinde olduğu grubu Bulgaristan’a bıraktım. Sonra Hüseyin Güneş gözaltına alınınca durumu fark ettim. Korktum ve Bulgaristan’a kaçtım. Bilal Hassan’ı daha önce tanımıyordum. Kim olduğunu Hüseyin Güneş yakalanınca fark ettim" dediği öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı taksim

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