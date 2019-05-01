Taksim’e girişler kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirileceğinin açıklamasının ardından Taksim Meydanı’na çıkan yollar kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik önleminin alındığı yollarda, meydana çıkan yollarda sürücüler, görevli trafik polislerince alternatif yollara yönlendirilirken, meydanda TOMA'lar hazır bekletildi.

Öte yandan kutlamanın yapılacağı Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanında da bazı yollar kapatıldı.

İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak, İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E-5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ekrem Kurt Bulvarından E-5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar, D-100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatıldı.

TAKSİM MEYDANI İÇİN KAPATILAN YOLLAR



Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı, Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi, Şişli-Halaskargazi Caddesi, Şişli-Cumhuriyet Caddesi, Şişli -Ortaklar Caddesi, Şişli- Aytekin Kotil Caddesi, Halaskargazi Caddesi kapatıldı.