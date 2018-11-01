Taksim'i 'cadılar' bastı!

Kimi insanların tepkilerini merak ettiği için kostümlerle sokağa çıkıp insanları korkutmaya çalıştı, kimi de Roman havası eşliğinde Cadılar Bayramı'nı kendi kültürüyle harmanladı. İşte ülkemizde yaşanan Cadılar Bayramı kutlamaları...

1 / 16 Dünyada birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor.

2 / 16 Cadılar Bayramı, ülkemizde çeşitli eğlence mekanlarında parti ve etkinliklerle kutlanırken, 5 arkadaş ise kutlamalarını sokakta gerçekleştirdi. Kostümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen Nisa, Caner, Ammar, Gökhan ve Emirhan adlı arkadaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolaşarak insanların yüreklerini ağızlarına getirmeye çalıştı. Cadde üzerinde yürürken, karşılarında vampir ve kuru kafa kostüm ve makyajlı 5 arkadaşı görenlerin birçoğu ise korkmak yerine yanlarına gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

3 / 16 Birkaç yıldır Cadılar Bayramı'nı kutladıklarını belirten Nisa, "Buraya Cadılar Bayramı'nı kutlamaya geldik. Arkadaşlarla kendimize karakterler belirledik ve bu karakterleri canlandırdık. Geziyoruz, insanlara bu kültürü yaymaya çalışıyoruz" dedi.

4 / 16 Japon anime karakteri Naruto'yu canlandıran Caner ise, "Kendi aramızda eğleniyoruz. Amacımız eğlence. İnsanların tepkilerini merak ediyoruz. İnsanlar şaşırıyor, fotoğraf çektirmek istiyorlar" diye konuştu.

5 / 16 CADILAR BAYRAMI HER SENE 31 EKİM'DE KUTLANIYOR Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir.

6 / 16 Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır. 31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.

7 / 16 Hasat miktarlarından, bir sonraki yılı zor geçirecekleri belli olan çiftçiler, bu durumun yegane suçlularının, ölümlerinin ardından bir türlü huzur bulamayan ruhlar olduğuna inanırlarmış.

8 / 16 Bu garip inanışa göre, cinayete kurban gidenler, dünyadaki işlerini tamamlayamadan ölenler ya da hayatlarını günahkar olarak geçirenlerin ruhları, her yıl yine 31 Ekim tarihinde dünyayı ziyarete gelerek insanları lanetliyorlarmış.

9 / 16 Cadılar Bayramı'nda giyilen 'korkunç' kıyafetlerin ve ilginç ev süslemelerinin aslı, bu geleneğe dayanır. Evlerinin dışına astıkları korkutucu figürlerin ve havanın kararmasıyla birlikte giydikleri korkunç maskeli giysilerin bu kötü niyetli ruhları korkutup kaçırmak gibi bir amacı varmış.

10 / 16 Festival boyunca insanlar, yaklaşan kış aylarına hazırlık olması için kestikleri hayvanların kemiklerini de meydanlarda yaktıkları büyük ateşlere atıp yayılan kötü kokuların 'huzursuz ruhları' uzaklaştırmasına çabalıyorlarmış.

11 / 16 Dün gece Ankara ve İstanbul'da çekilen bu görüntüler kadar dikkat çekici başka bir kutlama da Edirne'de gerçekleşti. Pagan kültürünü Trakya'ya uyarlayan gençler Roman havaları eşliğinde Cadılar Bayramı kutladı.

12 / 16 EDİRNE USULÜ CADILAR BAYRAMI Edirne’de Roman ve oyun havalarıyla kutlanan Cadılar Bayramı eğlenceli görüntülere sahne oldu. Pagan Kelt toplumuna ait olduğu bilinen daha çok ABD'deki kutlamalarla öne çıkan Cadılar Bayramı (Halloween) son yıllarda eğlence ve tüketim sektörünün bir aracı olarak dünyanın pek çok yerinde kutlanmaya başladı.

13 / 16 Edirne’de de bu akıma ayak uyduran bir kafe, dükkanını kutlamanın simgeleriyle süsledi.

14 / 16 Cadılar Bayramı’nın simgesi olarak bilinen içi boşaltılmış gülen surat şeklinde tasarlanan bal kabağının içinde yanan mumların yer aldığı kafeye gelen müşteriler de taktıkları şapkalar ve yüzlerine yaptıkları makyajlarla kutlamalara hazırlandılar.

15 / 16 Kutlamalar dokuz sekizlik hareketli ritmiyle Roman havalarıyla başladı.