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Taksim'in göbeğinde skandal olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı. Akülü sandalyelerini şarj etmek için gelen engelliler olay nedeniyle yine mağdur oldu.

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan ve engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemedi. Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi. İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan Akülü Sandalye Şarj İstasyonu'nun kablo uçlarında bulunan soketler, dördüncü kez hırsızların hedefi oldu.

Engelli yakını Celal Şener, “Bunu yapanlar tamamen insanlık dışı bir davranış içerisine girmişler. Yuh olsun bunu yapanlara, engelli dünyanın neresinde olursa olsun onlara karşı bir sevgi ve saygı vardır. Nedense ülkemizde böyle insanları gördüğümüz zaman çok çok üzülüyoruz. Yetkililer bu konuya çözüm bulsunlar. Bunların yakalanması için devlet gücünü kullanması gerekiyor” dedi.

Engelli Atilla Egemenoğlu ise “Dördüncü kez soketleri çalmışlar. Bunun çözülmesi için kamera koyulması lazım ya da yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa bunun çaresi yok. Şu an mağdurum, sandalyemi şarj edemiyorum. Tünele kadar gitmek gerekecek” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim beyoğlu engelli

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