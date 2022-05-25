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Taksim'in göbeğinde taksiye binemedi, şirketi araç gönderdi! İsyan ettiren olay: Türk parasını beğenmiyorlar

25.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de meydana gelen olayda hiçbir taksinin kendisini almadığını, taksicilerin müşteri seçtiğini öne süren bir kişi yaşadığı durum karşısında isyan etti. İş insanı olduğunu söyleyen Ferruh Çalışkan, ''Taksim gibi merkezi bir yerde bütün taksiler turist müşteri peşindeler. Bunu herkes biliyor zaten. Hepsinin bir bahanesi var. Sanırım Türk parasını beğenmiyorlar. 8 araç geçti, hiçbiri almadı. Mecidiyeköy’e gideceğim, geç kaldım. Şirketten araç yollayacaklar'' dedi.

Taksim'in göbeğinde taksiye binemedi, şirketi araç gönderdi! İsyan ettiren olay: Türk parasını beğenmiyorlar

Olay geçtiğimiz gün Taksim’de meydana geldi. Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünden Mecidiyeköy’deki toplantısına yetişmeye çalışan işadamı Ferruh Çalışkan, bir türlü taksiye binemeyince tepki gösterdi. Kendisini almayan taksilerin fotoğraflarını çekip, şikayet edeceğini söyleyen Çalışkan, hiçbir taksiye binemeyince metroya koşarak gitti. Taksicilerin müşteri seçtiğini söyleyen Çalışkan, bu duruma tepki gösterdi.

“TÜRK PARASINI BEĞENMİYORLAR”

Taksicilerin yabancı yolcuları almak adına kendisini almadığını belirten işadamı Çalışkan, “Taksilerin plakasının fotoğrafını çekiyorum. Şikayet edip, bildirmek için. Bir sonuç alamayacağımı biliyorum. Taksim gibi merkezi bir yerde bütün taksiler turist müşteri peşindeler. Bunu herkes biliyor zaten. Tekrar söylememe gerek yok. Durmayacaklar zaten. Yolcusu var oluyor, başka bahanesi oluyor hepsinin. Az önceki taksiden üç müşteri indi, binecektim almadı. Yolcum var dedi. Hep aynı şeyler, bundan sıkıldık artık. Sanırım Türk parasını beğenmiyorlar. 8 araç geçti, hiçbiri almadı. Mecidiyeköy’e gideceğim, geç kaldım. Şirketten yardım istedim, araç yollayacaklar” diye konuştu.

(İHA)

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