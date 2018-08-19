HABER

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Taksim'de 5 kadın, duygu sömürüsüyle vatandaşlardan topladıkları paraları, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında böyle paylaştı.

Taksim'de gün boyunca vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan kadınlar, bu kez kameralara paraları bölüşürken yakalandı. Geçtiğimiz günlerde organize olarak çalışan 5 kadın, Taksim'in çeşitli yerlerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para topladı.

Kadınlar gün sonunda da topladıkları paraları paylaşmak için İstiklal Caddesi'nin ara sokağında toplandı. Hem sohbet eden hem de paraları bölüşen kadınlar, bu kadarına da 'pes artık' dedirtti.

AW472614_01

Etraflarından geçen vatandaşlara da aldırış etmeyen kadınlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadınların sohbet ederek paraları bölüştükleri görülüyor.

İHA

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Suriyeli ikizleri deniz ayırdıSuriyeli ikizleri deniz ayırdı
Ev kadınının ürettiği çantalar marka olduEv kadınının ürettiği çantalar marka oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim İstiklal Caddesi dilenci

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.