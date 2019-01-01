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Taksim karıştı! İstiklal caddesinde meydan kavgası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 03:53 | Son Güncelleme

Yılbaşında eğlenmek için İstiklal Caddesine gelen iki grup eğlencenin dozunu kaçırınca birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kız, karşı taraftan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmazken, polis tarafları ayırmakta güçlük çekti.

2019’a Beyoğlu’nda girmek isteyen vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti. Yılbaşı kutlamaları için İstiklal Caddesine insanların akın etmesiyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı. Yeni yılın ilk dakikalarında eğlencenin dozunu kaçıran iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, caddede yürüyen vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

KAVGADA BİR KIZ BİR ERKEĞİN SAÇINI SEÇEKEREK UZUN SÜRE BIRAKMADI

İstiklal Caddesinde çıkan meydan kavgasında iki taraf birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya karışan bir kız ise, karşı tarafta bulunan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmadı. Polis ekiplerin müdahalesiyle erkeğin saçını bırakan kız, daha sonra ise sinirlerine hakim olamayarak bağırmaya başladı.

POLİSLER AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstiklal Caddesinde görevli Güven Timleri ve resmi ekipler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla birbirine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları ayırarak farklı noktalara götürdü. Ekipler olayın ardından, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü. (İHA)

istikal

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istanbul Taksim kavga

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