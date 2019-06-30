Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü 'ne izin verilmeyeceğinin açıklamasının ardından LGBTİ üyesi bir grup saat 17.00'da Beyoğlu Mis sokakta toplandı.