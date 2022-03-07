Taksim metro istasyonu geçici süreyle kapatılacak

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.

"SAAT 13.00 İTİBARIYLA İŞLETMEYE KAPATILACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi. (AA)

