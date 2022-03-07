HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim metro istasyonu geçici süreyle kapatılacak

Taksim metro istasyonu geçici süreyle kapatılacak

07.03.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Taksim metro istasyonun yarın saat 13.00'ten itibaren kapatılacağı bildirildi.

Taksim metro istasyonu geçici süreyle kapatılacak

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının yarın 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı bildirildi.

"SAAT 13.00 İTİBARIYLA İŞLETMEYE KAPATILACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte FETÖ'nün kritik ismi için istenen cezaİşte FETÖ'nün kritik ismi için istenen ceza
Flaş ayçiçek yağı açıklaması!Flaş ayçiçek yağı açıklaması!
Rusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdiRusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Kadın kılığında kaçarken yakalandı! 'Kahramanı tanıyın'

Kadın kılığında kaçarken yakalandı! 'Kahramanı tanıyın'

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.