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Taksim Metro İstasyonu merdivenlerinde yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

Taksim Metro İstasyonundaki yürüyen merdivenin elektrik kablolarının arızalanması sebebiyle kablolar yanmaya başladı.

Taksim Metro İstasyonundaki yürüyen merdivenin elektrik kablolarının arızalanması sebebiyle kablolar yanmaya başladı. Yoğun duman ise büyük paniğe sebep oldu.
Taksim Metro istasyonundaki yürüyen merdivenin iddiaya göre, elektrik kablolarının arızalanması sebebiyle kablolar yanmaya başladı. Yanmanın etkisiyle yürüyen merdivende yoğun duman görüldü. Vatandaşlar şaşkınlık yaşarken metroya gidiş merdiveni kısa süreliğine kapatıldı. Ardından belediye ekiplerince kova ile su dökülerek yangın söndürüldü. Kısa süreli paniğin yaşandığı merdivenler daha sonra açılarak tekrar vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.

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