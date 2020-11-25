HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim metrosunda seferler normalde döndü

Taksim metrosunda seferler normalde döndü

25.11.2020 21:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim metro istasyonunda, bir şahsın raylara atlayarak intihar etmesinin ardından durdurulan metro seferleri yeniden normalde döndü.Bu akşam saat 19.00 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda 56 yaşındaki Önder B.

Taksim metro istasyonunda, bir şahsın raylara atlayarak intihar etmesinin ardından durdurulan metro seferleri yeniden normalde döndü.
Bu akşam saat 19.00 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda 56 yaşındaki Önder B. isimli şahıs, raylara atlayarak intihar etmişti. Şahsın cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşın ardından Önder B.’nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu sırada istasyona gelen olay yeri inceleme ekipleri de olayla ilgili incelemelerde bulundu. Durdurulan metro seferleri de yeniden normalde döndü.

Meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Sağlık ekiplerinin cansız bedenine ulaştığı şahsı istasyondan çıkarmaya çalıştığı dakikalarda ise bazı meraklı vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Hayatını kaybeden şahıs daha sonra sağlık ekipleri ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttıBakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı
Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan infial yarattı Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan infial yarattı
1/

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Karadeniz'de hamsi bereketi! Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Karadeniz'de hamsi bereketi! Tonlarca hamsiyle döndüler

Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Tarih ve detayları verdi

İzmir'de dehşet! Küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu

İzmir'de 70 yaşındaki adam dehşet saçtı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama

Kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandı

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.