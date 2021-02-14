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Taksim Meydanı beyaza büründü

14.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaz örtüyle kaplandı.İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktası beyaza bürüdü.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaz örtüyle kaplandı.
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktası beyaza bürüdü. Etkisini hala sürdüren kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu meydanda bazı vatandaşlar rüzgarın etkisiyle yürümekte zorluk çekerken, bazıları meydanın beyaza bürünmüş halini fotoğrafladı. Öte yandan, ekipler ise kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

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