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Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

Taksim'de yeni yıla girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı. Meydanın çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrol geçirildi. Öte yandan tüm görüntüleri anlık bir şekilde merkeze gönderen kablosuz mobil güvenlik kameraları da bazı noktalara yerleştirildi.

Bu kapsamda, Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu. İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek ve burada yılbaşını kutlamak isteyenlerin üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.

Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı.

Çevredeki yüzlerce MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrolden geçirildi. Bunlara ek olarak farklı sistemler devreye konuldu.

Meydanın çeşitli noktalarına yerleştirilecek ve görüntüleri anlık olarak merkeze gönderebilme özelliğine sahip kablosuz mobil kameralar getirildi.

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Gezi Parkı'na getirilen ve görevliler tarafından hazırlıkları tamamlanan kablosuz mobil kameralarla, Taksim Meydanı'nda olup bitenler anlık olarak merkeze gönderilecek ve olası olumsuz hadiselerin önüne geçilmeye çalışılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı Güvenlik İstiklal Caddesi MOBESE yılbaşı istanbul

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunları her yere yerleştirelim... ama akp liler istemez.... neden acaba? :):):)
siz ne yaparsanız yapın o millet yine parmaklar birilerini..
Zihniyet değişmedikten sonra istediğin kadar kamera koysan ne fayda
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