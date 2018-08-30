Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Tören hazırlıkları sabah saatlerinde yapılırken, polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene; İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1’inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldı.

Vatandaşların da izlediği törenin yapılacağı meydan bayraklarla donatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1’inci Ordu Komutanı Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

