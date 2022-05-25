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Taksim Meydanı'nda bin 600 TL'ye taksici deneyi! Birçoğu bahane üretti bir tek o aracına aldı

25.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de annesini hastaneye götürmek isteyen ancak birçok taksicinin çeşitli bahaneler üreterek aracına almadığını dile getiren Şerif Macit, kendisini aracına alan taksiciye 1600 TL ödül verdi. Macit, ''Acil durumda bir ihtiyacım vardı ve kan ter içinde kaldım. 20-25 taksi boş olduğu halde beni almadı ama Yılmaz abi soru sormadan ve bahane üretmeden beni taksisine aldı. Ben de bu konuda hem kendisini ödüllendirmek hem de bu konuya dikkat çekmek adına bu deneyi düzenledim'' dedi.

Taksim Meydanı'nda bin 600 TL'ye taksici deneyi! Birçoğu bahane üretti bir tek o aracına aldı

Taksim Meydanı Şerif Macit isimli vatandaş hasta annesini hastaneye götürmek için taksi durdurmak istedi. Taksiciler Macit ve annesini kısa mesafe olduğu için taksiye almadı. Bunun üzerine Şerif Macit olaydan 4 gün sonra sosyal deney gerçekleştirdi. Macit, bahaneler üreten bir çok taksiciden sonra arabasına bindiği taksici Yılmaz Çömez'e İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna olan toplam km başı ücreti olan bin 600 TL ödül verdi. Gerçekleştirdiği sosyal deneyle bir farkındalık oluşturmak istediğini belirten vatandaş Şerif Macit," 25 Mayıs Dünya Etik Günü’nde bu deneyle birlikte buna dikkat çekmek istedim" dedi.

"ANNENİZ ZAMANLA YARIŞIYOR VE HİÇBİR TAKSİ SİZİ ALMIYOR"

Dünya Etik Günü'nde bir farkındalık oluşturmak istediğini kaydeden vatandaş Şerif Macit, "Benim annem Alzheimer hastası ve son aşamasında. Evde vantilatöre bağlı olarak boğazdan nefes alıyor. Bundan dört beş gün önce annemi yoğun bakımdan çıkarmak üzereyken gereken cihazları almak üzere eve gittim. Cihazları aldıktan sonra yaklaşık olarak 20-25 taksi boş olduğu halde beni almadı. Hava da bugün ki gibi sıcaktı ve ben perişan oldum. Zaten bu konuda duyarlı bir insan olarak, 25 Mayıs Dünya Etik Günü’nde bu deneyle birlikte buna dikkat çekmek istedim. Daha önce de annem hastaneden çıktığı zaman taksiler kısa mesafe diye almadılar. Kendinizi benim yerime koyun. Anneniz zamanla yarışıyor, oksijen cihazı evde en fazla 4 saat dayanabildiğini biliyorsunuz ve taksiler sizi almıyor. Zor bir durumda kaldım. O gün de diğer taksiler beni almadı ama Yılmaz abi soru sormadan ve bahane üretmeden beni taksisine aldı. Ben de bu konuda hem kendisini ödüllendirmek hem de bu konuya dikkat çekmek adına bu deneyi düzenledim. Dediğim gibi o gün dakikayla yarışıyorsunuz. Annenizin nefes almakla ilgili ihtiyacı olduğunu bile bile o yarış var. Buradan gezmeye bir yere gitmiyorsunuz, onunla ilgili bir taksi ihtiyacım yoktu benim. Acil durumda bir ihtiyacım vardı ve kan ter içinde kaldım. Bir anda kendinizi stres içinde buluyorsunuz. Taksicilerin yolcu almamalarının temel nedeni kısa mesafe olmasıdır.

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BİN 600 LİRAYI TAKSİCİYE VERDİ

Ben de şöyle bir şey düşündüm, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna 270 km ve km olarak 6 TL atıyor. Toplamda bin 600 TL yapıyor. Ben de taksici abimize onu takdim etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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"YOLCUNUN NEREYE GİTTİĞİ BİZİ İLGİLENDİRMEZ, SADECE ALIRIZ VE GİDECEĞİ YERE GÖTÜRÜRÜZ, OLMASI GEREKEN BU"

Ödül parasını kabul etmeyen ve sadece işini yaptığını belirten taksici Yılmaz Çömez, "Sosyal deney olduğunun farkında değildim. Sadece bana hastanesine gidip oradan da iki sokak aşağıya annesini götüreceğimizi söyledi. Buyurun beraber gidebiliriz dedim. Sonra böyle bir deneyim var dedi. Deneyi yaptım ve siz de beni kırmadınız ve beni yolcu olarak aldınız. Sonrasında beyefendiyi tekrar Taksim’e getirip bıraktım. Sonrasında telefon numaramı istedi ve bugün aradı. Sizin geleceğinizden de haberim yoktu. Büyük sürpriz oldu. Hizmet sektöründeyiz ve işimizi yapıyoruz. Yolcunun nereye gittiği bizi ilgilendirmez. Sadece alırız ve gideceği yere götürürüz. Olması gereken bu" dedi.

(İHA)

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