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Taksim Meydanı'nda gezen Nepalli turistleri Pakistanlılar kaçırdı! Fidye için rehin tutuldular

26.04.2022 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepalli 4 turist, İstanbul Taksim Meydanı'nda gezdikleri sırada Pakistan uyruklu kişiler tarafından kaçırıldı. Fidye için 3 gün boyunca bir evde rehin tutulan turistlerin ailelerinden ise 10 bin euro istendi. Ailelerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, turistlerin zorla tutulduğu eve operasyon düzenledi. Pakistanlıların kaldığı evde ise çok sayıda silah ve satır ele geçirildi. Nepalli turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda gezen Nepalli turistleri Pakistanlılar kaçırdı! Fidye için rehin tutuldular

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü.

SATIR VE SİLAH ZORUYLA REHİN TUTULDULAR

Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.

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FİDYE TESLİMİ SIRASINDA YAKALADILAR

İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

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NEPALLİ TURİSTLER OPERASYONLA KURTARILDI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı.
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Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı.
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Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi.

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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nepal Pakistan
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