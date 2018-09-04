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Taksim Meydanı'nda intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda cami yapımında kullanılan vince çıkan bir şahıs intihara kalkıştı. Polislerin ikna çabası sürüyor

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Taksim Camii inşaatında kullanılan bir vincin üstüne çıkan kişi intihar girişiminde bulunuyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna çabaları sürerken meydandakiler de cep telefonu ile görüntü alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı intihar girişimi

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